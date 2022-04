Elden Ring, la patch 1.04.2 risolve il bug di Malenia: difficoltà ripristinata

Come noto, l'ultimo aggiornamento di Elden Ring aveva generato uno sgradito "effetto collaterale" all'interno dell'Action RPG di casa FromSoftware, andando involontariamente a modificare il livello di difficoltà di uno scontro.

Stiamo parlando della Boss Fight condotta contro Malenia, una tra le più scenografiche dell'intera avventura. Il nuovo update pubblicato da FromSoftware va ora a correggere questo inconveniente, ripristinando il corretto funzionamento del recupero di HP dell'avversario. Procedendo con il download della patch 1.04.2 di Elden Ring, i giocatori potranno dunque tornare a godersi lo scontro come originariamente previsto dal team di sviluppo. Al contempo, l'update interviene anche su casi di "morte imprevista" di alcuni Boss.

Già disponibile per l'installazione su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, il nuovo aggiornamento è obbligatorio per i Senzaluce che desiderano giocare con le funzionalità online attive. Con un peso contenuto, la patch 1.04.2 interviene principalmente sulle problematiche descritte, correggendo in aggiunta alcuni ulteriori bug minori. Con il download del nuovo aggiornamento, i mostri più pericolosi di Elden Ring sono dunque nuovamente pronti a dare la caccia ai giocatori impegnati nella ricerca dell'Anello Ancestrale.



Per coloro che invece hanno già terminato il titolo FromSoftware e hanno nostalgia dell'Interregno, segnaliamo alcuni interessanti libri legati alla mitologia di Elden Ring.