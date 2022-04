Elden Ring: la patch 1.04 ha modificato il tutorial e sistemato il bug del muro invisibile

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato l'aggiornamento alla versione 1.04 di Elden Ring, il quale sistema alcune problematiche relative al bilanciamento e aggiunge un piccolo extra al tutorial, così da semplificare le prime fasi del gioco per i nuovi utenti.

FromSoftware ha deciso infatti di aggiungere una schermata informativa poco prima dell'entrata del Senzaluce nell'area chiamata Sepolcride, così da svelargli la posizione esatta del breve dungeon che funge da tutorial. L'area in questione, infatti, poteva essere facilmente superata dagli utenti più distratti, i quali rischiavano di perdersi importanti informazioni sulle meccaniche di gioco. L'aggiornamento di questa mattina sistema anche due bizzarri bug scoperti dagli utenti: il primo è quello che permetteva di far sparire un muro dopo avergli inflitto 45 colpi di spada, il secondo riguardava invece un cane, il quale poteva eliminare il giocatore in un solo colpo. Sembrerebbe inoltre che gli sviluppatori abbiano modificato il bilanciamento di alcuni status alterati che venivano utilizzati dai giocatori per sconfiggere Malenia, rendendo così lo scontro più complesso per quegli utenti che volevano usare il "trucco".

Prima di lasciarvi al video che mostra i bug risolti