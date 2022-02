Elden Ring: la patch del day one è disponibile, ecco quanto pesa

A circa 48 ore dal lancio ufficiale di Elden Ring, FromSoftware ha pubblicato la patch del day one dell'attesissimo gioco, così che anche la stampa e i content creator al lavoro possano testarne i vantaggi.

La patch in questione porta il gioco alla versione 01.002.000 e, purtroppo, non si conoscono i miglioramenti. Dal momento che Digital Foundry ha atteso questo update per analizzare Elden Ring, possiamo presumere che migliori la stabilità del framerate o che abbia un qualche impatto sul comparto tecnico e visivo, ma si tratta solo di ipotesi.

Dalle segnalazioni di PlayStation Game Size, l'update modifica il peso totale del download, il quale è ora 44,851 GB. Dal momento che il preload di Elden Ring su PlayStation 5, disponibile dalla scorsa notte, prevedeva un download di 44,928 GB, con l'uscita dell'update del lancio è stato lievemente ridotto il quantitativo di dati da scaricare. Ovviamente chi scaricherà il gioco d'ora in poi installerà direttamente la versione aggiornata, invece chi non ha ancora completato il preload dovrà scaricare una patch aggiuntiva.

In attesa di un changelog ufficiale che ci permetta di conoscere le migliorie apportate dall'aggiornamento in questione, vi ricordiamo che a breve arriveranno le impressioni su Elden Ring di Francesco Fossetti senza voto.