Elden Ring e la nuova patch: non risolti i fastidiosi problemi di stuttering su PC

From Software ha pubblicato la patch 1.03 di Elden Ring che, oltre ad introdurre nuovi contenuti, apporta una serie di migliorie tecniche alla sua ultima opera, risolvendo diversi bug e problemi minori per rendere l'esperienza di gioco ancora più godibile.

Tuttavia, non tutto sembra essere andato per il verso giusto, quantomeno con la versione PC considerata la più problematica tra quelle disponibili. Come fatto notare dal portale PC Gamer, che ha testato l'opera dopo l'installazione della patch 1.03, persistono ancora i problemi di stuttering che affliggono la versione per mouse e tastiera, nelle scorse settimane considerati tra i più fastidiosi da una nutrita schiera di utenti. La testata riporta anche una testimonianza video dove il fastidioso fenomeno continua effettivamente ad essere presente.

Bisognerà quindi attendere ulteriori aggiornamenti da parte degli sviluppatori per vedere risolto in maniera definitiva questo problema, magari già con la pubblicazione della prossima patch in un futuro si spera molto vicino. Bandai Namco e From Software continuano infatti a lavorare costantemente per aggiustare tutti gli inconvenienti tecnici emersi al lancio del gioco lo scorso 25 febbraio, dunque ulteriori novità non tarderanno ad arrivare.

Intanto su Youtube è l'arrivato l'Honest Trailer di Elden Ring, con il consueto carico di esilarante ironia e commenti sarcastici verso l'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki.