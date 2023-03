Elden Ring: la patch Ray Tracing è imminente? Nuove scoperte dai dataminer

A seguito dell'annuncio di Elden Ring Shadow of the Erdtree, prima espansione dell'action-RPG di FromSoftware, i dataminer continuano instancabilmente a monitorare ogni singolo movimento relativo al gioco su Steam in cerca di possibili anticipazioni per gli aggiornamenti futuri.

FromSoftware ha precisato sin da subito che Elden Ring avrebbe ricevuto una patch Ray Tracing post-lancio. Ad oggi, come vi sarete accorti, non c'è traccia del RT all'interno del titolo, ma ad oltre un anno di distanza potremmo essere finalmente vicini ad una svolta.

È stato in particolare il dataminer Sekiro Dubi a mostrare su Twitter come nella pagina SteamDB di Elden Ring siano stati registrati dei nuovi movimenti, che hanno portato il dataminer a credere che la patch Ray Tracing potrebbe essere in dirittura d'arrivo.

"Questo è stato portato alla mia attenzione dalla pagina SteamDB di Elden Ring... Anche se non so cosa significhi, posso solo dire che ha l'odore della famosa patch Ray Tracing. Domani?", recita il cinguettio che trovate in calce. Il dataminer ha poi avvistato un ulteriore cambiamento all'interno del database del gioco, e questo non ha fatto altro che alimentare ulteriormente i suoi sospetti.

Naturalmente non sappiamo se queste variazioni e aggiunte su SteamDB siano necessariamente legate alla patch Ray Tracing, né tantomeno se le novità verranno annunciate già domani, come spera il dataminer. Non ci resta come al solito che attendere i prossimi interventi ufficiali di FromSoftware.

Intanto i fan dell'action-RPG si stanno scatenando con le teorie sul DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree.