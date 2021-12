Elden Ring per PC: quali sono i requisiti minimi e consigliati?

Tra i videogiochi più attesi di tutto il 2022 svetta Elden Ring, l’ultima fatica di From Software diretta da Hidetaka Miyazaki, alla quale ha collaborato anche lo scrittore George R. R. Martin. Ecco quali sono le specifiche tecniche che il vostro PC dovrà avere per fare in modo che il nuovo Soulslike possa girarci senza problemi.

Requisiti minimi di Elden Ring

Processore : Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 Memoria RAM : 8 GB

: 8 GB Sistema operativo : Windows 7 SP1

: Windows 7 SP1 Scheda video : Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280

: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 RAM video dedicata: 2048 MB

Requisiti consigliati di Elden Ring

Processore : Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X Memoria RAM : 12 GB

: 12 GB Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Scheda video : Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB RAM video dedicata: 3072 MB

Per quanto riguarda lo spazio libero necessario per l'installazione bisogna prepararsi a liberarne parecchio se necessario: su PC si parla infatti di ben 150 GB, un valore inaspettato se si pensa alla dimensione che il gioco andrà invece a occupare su console. Molto diversa è infatti la questione per il peso di Elden Ring su PS5, scoperto dai dataminer indagando tra le maglie del PlayStation Store. Sempre restando in tema di console Sony, avete già visto l’esilarante demake di Elden Ring in stile PS1?