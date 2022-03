Elden Ring vicino al Perfect Score su Famitsu, c'è anche la recensione di Horizon 2

Il numero 1736 di Famitsu arriverà nelle edicole giapponesi il 10 marzo ma grazie ai consueti leak dal Giappone arrivano in anteprima i voti delle recensioni, tra cui Elden Ring e Horizon Forbidden West.

Elden Ring sfiora il Perfect Score con un punteggio di 39/40 con tre dieci e un nove (10/10/10/9), molto vicino dunque al celebre 40/40 di Famitsu, voto riservato negli anni a giochi come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Ghost of Tsushima, Death Stranding, Dragon Quest XI, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Grand Theft Auto V, Yakuza 5, The Elder Scrolls V Skyrim, Metal Gear Solid: Peace Walker, Dragon Quest IX, Final Fantasy XII e Nintendogs solamente per citarne alcuni.

Tra le altre recensioni del nuovo numero di Famitsu troviamo poi quelle di Horizon Forbidden West premiato con 9/9/9/10 per un totale di 37/40 e infine The King of Fighters XV che si porta a casa un voto di 32/40 (8/8/8/8), inferiore a Elden Ring e Horizon Forbidden West ma comunque più che discreto.

Elden Ring ha ottenuto quindi una buona accoglienza anche in patria dopo i trionfi in Occidente e anche un gioco di produzione europea come l'avventura di Aloy ha ben figurato impressionando i redattori della testata che lo hanno premiato con un voto comunque molto elevato.