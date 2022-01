Elden Ring e i personaggi secondari dell'Interregno: un nuovo sguardo a Boc nel video leak

Dopo aver condiviso un video leak di Elden Ring sull'editor di personaggi, gli youtuber entrati in possesso di una versione pre-lancio del kolossal soulslike di FromSoftware pubblicano un nuovo trailer che ci permette di riabbracciare Boc, il curioso PNG già incontrato nel Network Test dell'action GDR.

Il nuovo filmato di gameplay trapelato in rete ci riporta nella zona dell'Interregno da cui avrà inizio l'avventura degli emuli del Senzaluce e ci permette di assistere, appunto, all'incontro tra l'eroe di Elden Ring e Boc.

Il carattere vispo di questo insolito personaggio secondario viene enfatizzato dalle simpatiche linee di dialogo con cui andrà ad approcciarsi agli avventurieri che si accorgeranno della sua presenza e, constatato il suo atteggiamento mansueto, saranno tanto gentili da non attaccarlo.

Il video mostra anche delle aree inedite dell'Interregno che risultavano inaccessibili ai partecipanti del Network Test, di conseguenza preferiamo non mostrare ulteriormente il fianco agli spoiler limitandoci a condividere il link su YouTube.

Ricordiamo a chi ci segue che l'uscita di Elden Ring è attesa per il 25 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora foste interessati, sulle pagine di Everyeye.it trovate un approfondimento su Elden Ring e la mitologia dell'Interregno, con tanti spunti di riflessione sul lore e sulla narrazione della prossima avventura ruolistica degli autori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice.