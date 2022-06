Elden Ring: il personaggio sulla copertina è al centro del nuovo leak

Nel corso delle ultime ore è emerso un altro interessante contenuto tagliato da Elden Ring grazie al costante lavoro dei dataminer, i quali stanno continuando a scavare nel codice del titolo FromSoftware.

L'ultimo cut content trovato nel soulslike ha come protagonista Vyke, personaggio che tutti conoscerete per via della sua presenza sulla copertina del gioco. Pur essendo solo un semplice invasore nella versione finale del titolo, sembrerebbe che tra i file di Elden Ring si nasconda una serie di quest che hanno come protagonista proprio il cavaliere. Come potete facilmente immaginare, non sono stati trovati dialoghi o indizi specifici sui contenuti delle missioni, ma i dataminer hanno individuato quelle che dovevano essere le posizioni in cui incontrare l'NPC per accettare gli incarichi. A quanto pare FromSoftware aveva anche deciso di ricompensare i giocatori con una serie di pezzi d'equipaggiamento al completamento delle quest, ma anche questi oggetti sono spariti e non conosciamo con esattezza la loro natura.

Prima di lasciarvi al video in cui si analizza il contenuto tagliato, vi ricordiamo che è ora disponibile la patch 1.05 di Elden Ring, la quale risolve tanti bug e migliora la stabilità. Per chi è invece in cerca di una sfida, la mod Survival di Elden Ring è disponibile al download e rende il gioco FromSoftware ancora più difficile.