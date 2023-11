Elden Ring e il personaggio PvP pensato per perdere: può essere ucciso in un colpo solo!

Intanto che si attende di scoprire la data d'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree, i fan continuano ad escogitare nuovi metodi per intrattenersi con il kolossal di FromSoftware. E qualcuno si è spinto fino al punto di ideare un personaggio fatto appositamente per perdere nel PvP.

Su Reddit l'utente Esbidee ha presentato alla community il suo particolare Senzaluce che può essere eliminato in un colpo solo da tutti gli altri giocatori durante le battaglie in PvP: il personaggio è infatti equipaggiato con una lunga serie di risorse che depotenziano in maniera netta le sue resistenze, aumentando i danni inflitti in maniera esponenziale. Un video caricato dall'autore, che subito nei primi secondi elenca gli oggetti assegnati al suo guerriero per questa strana build, testimonia che è effettivamente così: basta un singolo attacco subito per uccidere il suo povero Senzaluce, che comunque prova a difendersi con le unghie e con i denti dall'assalto degli avversari.

Esbidee ha escogitato questa curiosa idea proprio con lo scopo di rendere ancora più soddisfacenti le vittorie degli altri giocatori, che arrivano anche ad infliggere 2000 danni con un solo colpo. Non c'è che dire: a distanza di quasi due anni dall'uscita del gioco la community di Elden Ring riesce sempre ad inventarsi qualcosa di nuovo per dare un po' di pepe in più all'azione: si pensi ad esempio a LetMeSoloThem entrato nella leggenda di Elden Ring dopo aver aiutato 5000 giocatori a battere il boss finale.