Elden Ring: un pesce rosso più forte di voi è riuscito a battere la prima fase di Malenia

Malenia è uno dei boss più formidabili di Elden Ring, se non dell'intera produzione di FromSoftware, eppure è stata battuta - quantomeno nella sua prima forma - da un pesciolino rosso di nome Tortellini. Non stiamo scherzando, è successo per davvero!

Il pesciolino rosso di cui vi stiamo parlando appartiene a PointCrow, un content creator di Twitch e YouTube che ha ben pensato di lasciare al suo animale da compagnia il controllo del gioco. Per farlo, ha utilizzato un software di rilevamento dei movimenti e suddiviso l'acquario in tante piccole celle, ognuna delle quali corrisponde ad un comando ben preciso della tastiera del PC. Costantemente ripreso da una telecamera, Tortellini gioca inconsciamente attivando i comandi delle celle che attraversa nuotando, in altre parole è in grado di muoversi, attaccare, schivare e curarsi in Elden Ring in maniera del tutto casuale.

Nonostante l'imprevedibilità delle sue azioni (o forse proprio per questo), quel prodigio di un pesce è riuscito a battere la prima fase di Malenia, come potete vedere voi stessi nel video allegato in calce. Al conseguimento dell'impresa PintCrow ha urlato di gioia, mentre gli spettatori increduli hanno celebrato Tortellini come un vero e proprio eroe.

E voi, quanto tempo avete impiegato per sconfiggere Malenia? Mentre tentate di ricordare la vostra impresa, segnaliamo che c'è qualcuno che è riuscito a farlo con la sola forza del pensiero (e con l'ausilio di un elettroencefalogramma).