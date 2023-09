Elden Ring: il pesciolino rosso Tortellini batte i boss dell'Interregno!

L'Interregno di Elden Ring è pieno di mostri infami e cattivi che tremano dinanzi al coraggio e alle abilità dimostrate dall'impavido Tortellini, un pesciolino rosso che lo youtuber PointCrow ha trasformato nel Senzaluce più improbabile dell'intero universo fantasy del capolavoro di FromSoftware.

Nei mesi scorsi, Tortellini ha dato prova delle sue capacità mostrando al mondo cosa è in grado di fare un pesce rosso contro Malenia di Elden Ring: ebbene, l'intrepido avventuriero addestrato da PointCrow si è cimentato in sfide ancora più difficili combattendo contro alcuni dei boss più mortali dell'Interregno.

Per 'tuffarsi' in questa impresa (scusate la battuta!), il pesciolino rosso si è servito del particolare software di rilevamento dei movimenti che lo youtuber ha realizzato appositamente per Tortellini: il sistema escogitato dallo youtuber consente al pesce di impartire ordini al proprio Senzaluce nuotando all'interno di appositi quadranti 'virtuali' all'interno dell'acquario.

Con l'ausilio di una telecamera e di questo sistema di rilevamento dei movimenti, PointCrow ha così potuto offrire a Tortellini l'opportunità di esplorare l'Interregno per combattere contro i boss dell'avventura open world degli autori di Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e del recente Armored Core 6. Lo youtuber riferisce di essersi limitato ad aiutare Tortellini nella navigazione all'interno dei menù e, ovviamente, nel raggiungere le aree degli scontri con i boss: tutto il resto è opera del pesce rosso, dalla scelta degli attacchi ai movimenti da compiere per schivare gli affondi dei boss.

