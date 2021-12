Quanto pesa Elden Ring su PlayStation 5? Dimensione svelata dai dataminer

Mentre George Martin descrive il suo contributo a Elden Ring, la community scandisce i due mesi di attesa che ancora la separano dal debutto dell'Action RPG.

Nonostante l'esordio del titolo FromSoftware non sia proprio dietro l'angolo, pare che il team di sviluppo abbia già offerto alcune importanti informazioni ai platform holder. A rivelarlo è l'ormai noto dataminer attivo in rete tramite l'account Twitter "PlayStation Game Size". Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, l'utente ha infatti rivelato di avere scovato alcuni intriganti dettagli su Elden Ring tra le maglie del PlayStation Store.

In particolare, sembra che gli acquirenti del gioco potranno usufruire delle funzioni di pre-load, con il download del titolo che dovrebbe divenire operativo in data 23 febbraio 2022, dunque con due giorni di anticipo rispetto al Day One. Secondo quanto riportato dal dataminer, inoltre, Elden Ring dovrebbe proporre, ameno nella sua incarnazione per PlayStation 5, un peso complessivo di 44,472 GB, il tutto senza calcolare eventuali Day One Patch.



Al momento, la community dei dataminer non ha offerto informazioni in merito alla versione PS4 di Elden Ring. Tuttavia, possiamo ipotizzare che sull'hardware, così come su Xbox One e Xbox Series X|S, il preload possa prendere il via nel medesimo momento di PS5. Probabilmente differenti saranno invece le dimensioni del file a seconda dell'hardware considerato.



In chiusura, ricordiamo di prestare attenzione ad eventuali spoiler di Elden Ring, che potrebbero divenire disponibili già nel breve periodo.