Elden Ring: ecco quanto pesa su PS5 e PS4 secondo la box art giapponese

Siamo sempre più vicini al lancio di Elden Ring, il nuovo action-RPG di FromSoftware diretto da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin. Nel mentre attendiamo pazientemente il suo esordio, sembra che la box art giapponese del gioco abbia svelato quanto peserà su console PS5 e PS4.

Sebbene in precedenza siano emersi numeri inferiori rispetto a quelli riportati sulla copertina giapponese, sembra che il quantitativo di dati richiesto da Elden Ring su PS5 e PS4 sia rispettivamente di 80GB e 60GB. Nei mesi scorsi, i dataminer avevano avvistato un peso di 44.4GB per l'edizione PS5 (la differenza potrebbe essere data dall'introduzione di patch aggiuntive), e di 53.6GB su console Xbox.

Potrebbe risultare anomalo che il titolo necessiti di più spazio sulla console next-gen di Sony, considerando la tecnologia integrata di compressione dei file di PlayStation 5. Tuttavia, le funzionalità potrebbero non essere state sfruttate da FromSoftware, ed il peso maggiorato potrebbe essere legato alle texture in definizione più alta rispetto alla controparte old gen dell'action game. Al momento, in ogni caso, la situazione non è perfettamente chiara, e probabilmente sarà più prudente attendere ulteriori verifiche nelle prossime settimane.

In attesa che faccia il suo esordio il 25 febbraio su PC, PlayStation e Xbox il 25 febbraio, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Elden Ring per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco degli autori di Dark Souls.