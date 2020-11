Elden Ring: Phil Spencer l'ha provato ed è molto soddisfatto

Nella recente intervista di Phil Spencer ai microfoni di GameSpot non si è parlato solo dell'importanza delle esclusive per le vendite di Xbox Series X|S ma anche di un gioco ormai sparito dalle scene e che i fan non vedono l'ora di rivedere: Elden Ring.

Stando infatti a quanto dichiarato nel corso dell'intervista, il boss di Xbox ha avuto l'occasione di provare con mano Elden Ring e sembra che sia molto felice della qualità del nuovo progetto di Miyazaki:

"Detto da un giocatore che ha completato tutti i titoli di Miyazaki nel corso degli ultimi dieci anni, questo è senza ombra di dubbio il gioco più ambizioso che abbia mai realizzato. Amo i suoi vecchi giochi, ma dopo aver visto le nuove meccaniche di gameplay, l'ambientazione e l'influenza di un'altra mente per quello che riguarda la storia mi hanno colpito. Lo adoro."

Purtroppo il buon Spencer non è entrato nei dettagli poiché non gli è concesso svelare nulla del titolo From Software, ma è innegabile come una dichiarazione del genere non possa che aumentare ulteriormente l'hype dei fan in attesa di scoprire maggiori informazioni sul gioco realizzato con la collaborazione di George R.R. Martin.

