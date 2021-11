Elden Ring: vi è piaciuto il gameplay? Lo abbiamo analizzato, ecco cosa abbiamo scoperto

Il video gameplay di Elden Ring ci ha permesso di scoprire nuove informazioni sulle meccaniche di gioco della nuova opera di Hidetaka Miyazaki e qualche piccolo dettaglio sui personaggi, la lore e le ambientazioni.

Dopo aver assistito alla proiezione del nuovo video di gameplay, la nostra Giulia Martino ha analizzato nel dettaglio tutte le immagini scoprendo anzitutto dei forti richiami ad una delle opere fantasy più influenti di sempre, ossia Il Signore degli Anelli: l'Interregno, che in inglese si chiama The Land Between, non può non riportare alla memoria la Terra di Mezzo di Arda, così come l'Anello Ancestrale che dà il nome alla produzione non può non farci pensare all'Unico Anello, pesante fardello di Frodo. Presenti anche dei richiami all'Albero del Mondo visto nel manga Berserk, da sempre fonte d'ispirazione per gli universi creati da FromSoftware. La venerazione mostrata dal Lord Godrick L'Aureo verso un dragone morto, invece, ha palesato lo zampino di George R.R. Martin alla scrittura riportando alla memoria il legame profondo tra Daenerys e i suoi tre "figli".

Queste considerazioni rappresentano in ogni caso solamente la punta di un'analisi ben più approfondita, alla quale potete prendere parte guardando e commentando il video che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Se ne volete ancora, tra le nostre pagine trovate anche l'anteprima di Elden Ring curata da Giulia Martino.