Elden Ring su PlayStation 1? Ci pensa il Demake trailer fan made

A offrire un quadro chiaro del successo riscosso dal titolo FromSoftware, ci sta pensando la nuova classifica di vendita di Steam, il cui podio è interamente monopolizzato da Elden Ring.

E mentre l'Action RPG ambientato nell'Interregno travolge anche il mondo console, con un trionfale esordio sui lidi di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, non sorprende che moltissimi fan stiano realizzando simpatici tributi dedicati all'ultima creazione di Hidetaka Miyazaki.



Tra le tante realizzazioni fan made dedicate ad Elden Ring, segnaliamo ad esempio un gradevole Demake, che riprende il primo reveal trailer del gioco open world. Realizzato da un abile appassionato, il filmato - che potete visionare direttamente in calce a questa news - immagina una ipotetica versione PlayStation 1 di Elden Ring, con tanto di estetica in stile retrò. Il progetto è firmato dall'utente Reddit attivo sul forum come "Saike1": che cosa ve ne pare del risultato finale?



E mentre valorosi avventurieri si riversano nell'Interregno per dedicarsi alla ricerca dell'Anello Ancestrale, da FromSoftware arriva la conferma che la software house non rinuncerà in futuro all'elevato livello di sfida proposto dai propri titoli, ormai caratteristica distintiva della cifra stilistica edificata dal team di sviluppo giapponese nel corso della sua intera storia.