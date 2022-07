Elden Ring e Leggende Pokémon Arceus dominano la prima metà del 2022 in Europa

Secondo i dati raccolti da GSD Market Data sono stati venduti un totale 76.1 milioni di videogiochi in Europa nei primi sei mesi dell'anno, un numero in aumento del 13.5% rispetto allo scorso anno.

Il più grande mercato europeo per le vendite dei giochi è stato quello della Germania, con quasi 15,4 milioni di software venduti nei primi sei mesi dell'anno (vendite in crescita del 13,6% rispetto allo stesso periodo nel 2021). Segue il Regno Unito con 14,3 milioni di vendite (+2%), quindi la Francia con 10,2 milioni (+12,1%).

Elden Ring è stato di gran lunga il titolo più venduto dei primi sei mesi dell'anno, anche se va evidenziato come Leggende Pokémon Arceus, classificatosi al al terzo posto, non include le vendite in versione scaricabile (Nintendo non condivide i suoi numeri digitali). Per quanto riguarda esclusivamente le vendite fisiche, Leggende Pokémon Arceus è stato il gioco numero 1, e del resto sappiamo che i giochi per Nintendo Switch tendono a orientarsi maggiormente verso il mercato al dettaglio fisico, rispetto ai giochi venduti su PlayStation, Xbox e PC.

Elden Ring si posiziona in cima alla classifica del Regno Unito, mentre Pokémon Legends: Arceus trionfa in Germania e Francia. Nel frattempo, è stato FIFA 22 a dominare i primi sei mesi in Spagna e in Italia. Il 74% dei giochi venduti durante la prima metà dell'anno in tutta Europa è stato in formato digitale.

A questo indirizzo potete consultare l'elenco dei 20 giochi più venduti in Europa nei primi 6 mesi del 2022, in cui compaiono giochi come GTA 5, LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e altri ancora.

È stato un anno difficile per le console, con poco più di 2 milioni di unità vendute in tutti i paesi europei (sono però esclusi i mercati del Regno Unito e della Germania). Un calo di oltre il 21% rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di disponibilità di PS5, con le vendite della console in calo di quasi il 44% nella prima metà dell'anno. Tuttavia, la console di Sony si è ugualmente affermata come la seconda più popolare in tutta Europa.

Nintendo Switch mantiene la vetta, registrando un aumento delle vendite del 7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel frattempo, anche Xbox Series S e X hanno beneficiato di un incremento delle vendite del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.