Elden Ring: sarà possibile cavalcare una sola creatura? Lo suggerisce noto insider

A ormai quasi due anni dall'annuncio ufficiale, FromSoftware continua a mantenere un imperscrutabile silenzio attorno ad Elden Ring, la nuova produzione degli autori di Dark Souls e Bloodborne che pur essendosi mostrata così poco ha generato nei fan un'attesa forse senza precedenti per la software house nipponica.

Finché non ci sarà un nuovo reveal, ci tocca accontentarci delle informazioni che gli insider si lasciano scappare riguardo al titolo, come nel caso del noto Omnipotent, utente molto attivo su ResetEra e dimostratosi già in passato una fonte affidabile per quanto riguarda i progetti di FromSoftware.

Stando alle sue dichiarazioni, in Elden Ring sarà possibile cavalcare una sola creatura in tutto il corso dell'avventura. Questa viene chiamata con il nome di "Yakul" o "Red Elk". Come spiega l'insider, si tratta a tutti gli effetti di un cavallo con cui potremo girovagare per la mappa open world - la prima mai realizzata dalla compagnia di sviluppo - che farà da sfondo alle vicende dell'action-RPG. La notizia potrebbe scoraggiare chi sperava in una maggiore varietà di cavalcature, ma è bene attendere di poter dare finalmente uno sguardo al gameplay del gioco per potersi fare un'idea concreta anche su questo aspetto.

Lo stesso Omnipotent ha recentemente lasciato intuire che Elden Ring potrebbe essere presentato nuovamente in occasione dell'imminente E3 2021. Chissà che il nuovo kolossal diretto da Miyazaki non possa apparire durante la conferenza Microsoft proprio come accaduto nel 2019.