Elden Ring: si possono aumentare gli slot di memoria?

A differenza di quanto visto negli episodi della serie Souls, dove esisteva un attributo destinato a questo specifico aspetto, il numero di incantesimi e stregonerie che è possibile sfruttare dentro Elden Ring è legato agli oggetti denominati Pietre della memoria. Come funziona esattamente questa meccanica rinnovata, all’interno del nuovo gioco targato From Software?

Una volta ottenuto il necessario per poter lanciare le magie (ovvero un’arma che possa fungere da catalizzatore per le formule trovate esplorando l’Interregno), i giocatori di Elden Ring avranno bisogno di pietre mnemoniche per aumentare la quantità di incantesimi equipaggiabili. Evitando qualsiasi tipo di spoiler che potrebbe rovinarvi l’esperienza di gioco, possiamo dire che il primo di questi gioielli si acquista alla Rocca della Tavola rotonda, pagando 3000 Rune ai Resti della Leggidita. Per concludere, vi ricordiamo anche che potete cambiare le magie memorizzate in ogni momento, riposando ai Luoghi di Grazia già attivati in precedenza.

Nel caso voleste approfondire i pregi ed i difetti che caratterizzano l’ultima opera di Hidetaka Miyazaki, ecco la nostra recensione definitiva di Elden Ring, con tanto di valutazione numerica assegnata a viaggio definitivamente concluso. Inoltre, sulle pagine di Everyeye potete trovare una video guida che illustra le cose da sapere per iniziare al meglio in Elden Ring.