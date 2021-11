Elden Ring: si possono trasferire i salvataggi tra PS4, PS5, Xbox One e Series X/S?

Dopo aver annunciato risoluzione e framerate di Elden Ring, Bandai Namco ha specificato anche come funziona l'importazione dei salvataggi sulle varie famiglie di console.

I salvataggi della versione PS4 possono essere trasferiti su PS5 mentre non si può fare il contrario, se avete iniziato a giocare su PlayStation 4 e continuate poi su PlayStation 5 trasferendo il salvataggio, quest'ultimo non potrà più essere usato sulla piattaforma di vecchia generazione. Su console della famiglia Xbox invece non ci sono limiti e potete trasferire i salvataggi su Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series X e Xbox Series S senza problemi e con il pieno supporto Cross-Save tra generazioni.

Non è possibile importare i salvataggi su console di famiglie diverse, ad esempio se iniziate a giocare su Xbox Series X non potrete poi trasferire i progressi su PS5. I salvataggi PlayStation funzionano solamente sulle console Sony e lo stesso vale per i savegame su Xbox, non compatibili con PS4, PS4 PRO e PS5. I salvataggi su console non possono essere importati su PC e viceversa.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo all'analisi del gameplay di Elden Ring, abbiamo sviscerato il nuovo video scoprendo numerosi dettagli e informazioni sul nuovo gioco di FromSoftware in arrivo a febbraio su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PS5.