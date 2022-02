Elden Ring: preload disponibile su PS4 e PS5, a breve anche su Steam

Mancano ancora pochi giorni al debutto sugli scaffali dei negozi fisici e digitali di Elden Ring e da questo momento anche i giocatori PlayStation possono procedere con il preload.

Con lo scoccare della mezzanotte è ufficialmente il 23 febbraio 2022 e, dal momento che siamo a 48 ore dal day one, Sony ha dato il via al preload del titolo FromSoftware sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Tutti gli utenti che hanno preordinato il gioco sul PlayStation Store possono quindi visitare la raccolta e iniziare il download dei file necessari all'avvio.

Ecco di seguito il peso delle due versioni del gioco per console Sony:

PlayStation 5: 44,928 GB (bastano 10,322 GB per iniziare la riproduzione)

44,928 GB (bastano 10,322 GB per iniziare la riproduzione) PlayStation 4: 43,727 GB (bastano 14,314 GB per iniziare la riproduzione)

Come già saprete, invece, il preload è già attivo sulle console della famiglia Xbox e in questo caso non occorre aver preordinato una versione specifica del gioco: tramite l'applicazione della console Microsoft è già possibile avviare il download e giocare così al momento dell'inserimento del disco o dello sblocco alla mezzanotte tra giovedì e venerdì. Chi invece sta attendendo il preload su Steam dovrà attendere ancora tre ore, dal momento che i file verranno resi disponibili alle 3:00 italiane di questa notte.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che domani verranno pubblicate le prime impressioni su Elden Ring di Francesco Fossetti, che assegnerà un voto al gioco solo in un secondo momento.