Elden Ring: presentazione prima della fine di marzo, Grubb ne è certo

Arrivano dalla rete nuove indiscrezioni a rafforzare la narrativa che vuole Elden Ring pronto a farsi vedere a breve. Stavolta, a mettere in giro la voce è stato Jeff Grubb, noto giornalista di VentureBeat.

Grubb ha alle spalle una storia di previsioni azzeccate e rumor rivelatisi poi infondati, pertanto le sue parole vanno necessariamente prese con le pinze. Chiacchierando durante l'ultimo podcast GamesBeat Decides, in ogni caso, si è mostrato piuttosto sicuro di sé quando ha affermato: "Le mie fonti mi assicurano che Elden Ring tornerà a farsi vedere entro la fine di marzo. L'ho detto più volte. Non ho mai avuto una data esatta, ma ho alcuni motivi per essere fiducioso. So abbastanza per esserlo. Se il reveal dovesse slittare ad aprile mi scuserei, ma continuerei a dire che non dovremo attendere ancora molto tempo".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il suo collega Mike Minotti. L'editor di VentureBeat ha spiegato che nell'industria dei videogiochi c'è sempre un certo grado di incertezza - specialmente in questo periodo storico funestato dalla pandemia globale - ma allo stesso tempo ritiene che la presentazione sia ormai vicina. "Chi lo sa, è l'industria dei videogiochi. Potrebbe slittare ad aprire, forse in un mondo bizzarro potrebbe anche finire all'E3... ma sono sicuro che non dovremo attendere oltre".

Parole molto simili, ricordiamo, le ha condivise anche Imran Khan (ex Senior Editor di GameInformer USA), secondo il quale Elden Ring si mostrerà prima di giugno. Di recente, tra l'altro, Elden Ring ha anche ricevuto un rating PEGI provvisorio, una valutazione che viene assegnata proprio quando c'è un nuovo trailer da condividere. Che stia davvero per giungere il momento?