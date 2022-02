Elden Ring: prime recensioni positive, Metascore alle stelle tra 94 e 97

Come sappiamo, molte testate italiane e internazionali hanno scelto di non uscire con la recensione completa di Elden Ring alla scadenza dell'embargo, una decisione presa anche da noi di Everyeye.it, nonostante questo il Metascore su Metacritic sta andando alla grande.

Nel momenti in cui scriviamo nel database di Metacritic sono presenti poco più di 20 recensioni da parte di testate come The Gamer, Culture Vultures, Gaming Bible, COG Connected, Games.ch e altre testate internazionali, il Metascore oscilla tra il 94 della versione Xbox Series X e il 97 della versione PS5, nel mezzo il 95 della versione PC, non ci sono invece recensioni e voti per il gioco su PS4 e Xbox One.

Un Metascore certamente incredibilmente alto, è bene chiarire però che questo potrebbe cambiare anche in maniera importante considerando che molte testate devono ancora pubblicare il proprio voto, la media dunque ci saranno sicuramente forti oscillazioni nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione in corso di Elden Ring, abbiamo trascorso decine di ore nel mondo del gioco FromSoftware e siamo in grado di proporvi le nostre impressioni a caldo in attesa della recensione completa, con voto, che arriverà più avanti non appena saremo in grado di valutare al meglio tutti gli aspetti del progetto.