Elden Ring: ecco i primi 23 minuti di gameplay del nuovo capolavoro FromSoftware

Molti di voi staranno soltanto aspettando lo sblocco della mezzanotte per giocare Elden Ring, ma se foste così impazienti di tornare ad ammirare in azione il nuovo action-RPG sviluppato da FromSoftware, eccovi un nuovo lungo video gameplay tratto dal gioco.

IGN.com ha mostrato i primi 23 minuti di Elden Ring, condividendo quindi il suggestivo filmato iniziale con cui veniamo introdotti nell'Interregno, e presentando successivamente le prime aree di gioco che attraverseremo nei panni del Senzaluce. Non mancheranno quindi le fasi esplorative, i primi combattimenti e gli incontri con gli enigmatici e criptici NPC del mondo di Elden Ring, in pieno stile FromSoftware.

Il video, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, è stato catturato su PlayStation 5 in risoluzione 4K e con framerate target di 60fps. Inutile dire che, in caso vogliate preservare la vostra ormai imminente esperienza personale, sarà meglio evitare la visione del video gameplay.

In attesa che il titolo faccia il suo debutto allo scoccare della mezzanotte su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One vi rimandiamo alla nostre Recensione in corso di Elden Ring. Se siete interessati ad approfondire il comparto tecnico del gioco, vi consigliamo di visionare la nuova analisi di Digital Foundry di Elden Ring su PC e console.