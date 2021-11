Elden Ring: primi dettagli sulle differenze tra le modalità grafiche su PS5 e Series X

Nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni importanti dettagli riguardanti il comparto tecnico di Elden Ring e tra le informazioni confermate dallo stesso publisher troviamo anche le prime differenze dal punto di vista grafico tra le impostazioni grafiche disponibili esclusivamente sulle console di ultima generazione.

In fondo alla pagina che presenta le varie caratteristiche del titolo FromSoftware sulle varie piattaforme, infatti, è possibile leggere la seguente frase:

"A seconda della console, ci sono differenze nella rappresentazione dell’erba e di altri oggetti facenti parte del terreno."

Sebbene ad una prima lettura possa sembrare che la frase sia in riferimento alle differenze che intercorreranno tra le versioni del gioco per console di vecchia generazione e quelle PlayStation 5/Xbox Series X, basta far caso alla nota presente in tabella per comprendere che ciò sia errato. Le differenze sono in relazione alle due diverse impostazioni grafiche, grazie alle quali i giocatori potranno decidere se apprezzare un maggior dettaglio grafico a 30 fotogrammi al secondo o se sacrificare la risoluzione e la grafica per giocare a 60 fps. Sembrerebbe quindi che la modalità a 60 fps non si limiti ad abbassare il dettaglio grafico ma influisca anche sulla quantità di vegetazione e degli oggetti che fanno parte dello scenario.

In attesa di poterne sapere di più, magari in occasione del Network Test, vi ricordiamo che Elden Ring supporterà il Ray Tracing su PS5 e Xbox Series X, ma solo dopo l'arrivo di una patch post-lancio.