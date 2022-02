Elden Ring: primi stream su Twitch e intro su YouTube, occhio agli spoiler!

Come riportato su Reddit, qualcuno deve aver ricevuto in anticipo la sua copia di Elden Ring ed ha iniziato a streammare il gioco di Bandai Namco e FromSoftware su Twitch prima dell'uscita, fate attenzione dunque se non volete anticipazioni di alcun tipo.

Su YouTube è invece comparsa la cinematica introduttiva, anche in questo caso non apritela in alcun modo se non volete rovinarvi l'introduzione di Elden Ring. Nel momento in cui scriviamo sia gli stream su Twitch e sia il video su YouTube sono ancora attivi e visibili, prestate dunque attenzione, importanti spoiler potrebbero inoltre emergere nelle prossime ore su social e forum.

Elden Ring esce il 25 febbraio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, mancano pochissimi giorni al debutto del gioco di FromSoftware, uno dei titoli più attesi dell'inizio del 2022 insieme a Horizon Forbidden West, quest'ultimo disponibile da venerdì 18 febbraio solo su PS4 e PS5. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Elden Ring, questa settimana gli sviluppatori hanno pubblicato i requisiti PC di Elden Ring minimi e consigliati, inoltre è stato scoperto il peso della day one patch di Elden Ring, l'aggiornamento del day one risolve alcuni bug e miglior la stabilità generale del gioco.