Elden Ring, siete dei principianti? Ecco la classe che dovete evitare secondo Miyazaki

A poco meno di un mese dall'atteso lancio di Elden Ring, il director Hidetaka Miyazaki ha concesso una lunga intervista ai curatori del PlayStation Blog, nell'ambito della quale ha avuto modo di toccare molteplici argomenti.

I giochi di FromSoftware sono famosi per essere molto difficili. Se da un lato questa loro peculiarità ha contribuito ad alimentarne il mito e indurre schiere di giocatori a cimentarsi di buon grado nella sfida, dall'altro ha spaventato i principianti. Durante la chiacchierata, Miyazaki ha cercato di rincuorare questa particolare categoria di videogiocatori, invitandoli ad affrontare Elden Ring al proprio ritmo, senza pressioni e timori. "In Elden Ring avranno una serie di opzioni a disposizione per superare le situazioni più complesse e usare l’astuzia per mettere nel sacco nemici e boss. Se dovessero bloccarsi, potranno scegliere di tornare in un secondo momento, in modo da provare un senso di progresso continuo, senza trovarsi a sbattere ripetutamente la testa contro il muro. Avranno la libertà di capire come approcciare ogni sfida, sempre al proprio ritmo". Se necessario, potranno anche fare affidamento sugli elementi del multigiocatore, che sono stati "resi più semplici e accessibili". Miyazaki spera che "i giocatori ne approfittino al massimo".

Per quanto riguarda la scelta della classe, il director si è sentito di dare un solo consiglio ai principianti: "Per quanto riguarda la classe di partenza, starà ai giocatori scegliere. Trattandosi di un gioco di ruolo, saranno liberi di selezionare quella che preferiscono e che trovano più bella. Consiglio però di evitare la classe che comincia senza equipaggiamento, chiamata Wretch. Come nei giochi precedenti, è la classe più difficile con cui iniziare".

Durante l'intevista, Miyazaki ha anche parlato delle analogie tra Elden Ring e Sekiro Shadows Die Twice.