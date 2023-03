Elden Ring, abbiamo un problema: il Ray Tracing affossa il framerate, conferma DF

La scarsa convinzione dei giocatori di Elden Ring per la patch Ray Tracing trova conferma nei test condotti da Digital Foundry. L'esperto collettivo di 'giornalisti tecnoludici' ha fatto emergere tutti i problemi che, nei giorni scorsi, sono stati segnalati dagli esploratori dell'Interregno.

L'attivazione del Ray Tracing su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X impatta negativamente sulle prestazioni e, di conseguenza, sull'esperienza di gioco fruita dagli emuli del Senzaluce. Nonostante la patch si limiti a introdurre il Ray Tracing nella sola gestione delle ombre e degli effetti di occlusione ambientale (senza quindi intervenire sull'illuminazione e i riflessi), sono davvero tanti i compromessi a cui i giocatori devono scendere se desiderano apprezzare i benefici di uno scenario reso più immersivo da aspetti come le ombre dinamiche applicate a ogni singolo elemento naturale della mappa a mondo aperto.

Dai test di Digital Foundry emerge infatti un netto calo delle prestazioni, tanto nel framerate (quantificabile in circa 15-20fps persi a parità di preset grafici) quanto nella gestione della risoluzione. Il problema in questione non coinvolge solamente le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X ma anche l'edizione PC, basti citare in tal senso il dimezzamento del framerate di Elden Ring su RTX 4090 segnalato in questi giorni dai possessori della scheda grafica high-end di NVIDIA.

Nella speranza che FromSoftware intervenga al più presto per migliorare le prestazioni con delle ottimizzazioni che coinvolgano sia l'utenza PC che i possessori delle console Sony e Microsoft di ultima generazione, vi lasciamo alle video comparative di Elden Ring con o senza Ray Tracing.