Elden Ring: il problema della sincronizzazione dei salvataggi su PC è stato risolto

Un comunicato di FromSoftware e Bandai Namco diramato ieri sera ha portato alla luce un grave problema che ha causato la perdita dei progressi di alcuni giocatori di Elden Ring su PC.

Le cause sono state attribuite all'errata sincronizzazione dei progressi di gioco con Steam Cloud, servizio della piattaforma di Valve che offre il backup automatico sulla nuvola. In certe condizioni, i salvataggi non venivano caricati correttamente, causando una discrepanza tra i file sul PC (più recenti) e i file sul cloud (che risultavano quindi datati). In caso di conflitto Steam mostra sempre un messaggio di avviso all'avvio, ma i giocatori disattenti che hanno scelto la sincronizzazione dei dati sul cloud senza leggere per bene hanno visto molte ore di progressi andare in fumo.

Siamo lieti di farvi sapere che il problema è stato risolto alla radice nel giro di pochissimo tempo grazie a un aggiornamento del client di Steam. D'ora in avanti, non dovrebbero più venire a crearsi dei conflitti tra i dati di salvataggio sul PC e i file caricati sul cloud. Il client di Steam si aggiornerà in automatico al prossimo avvio, se ciò non dovesse avvenire potete forzare l'update aprendo il menu a tendina "Steam" posizionato in alto a sinistra e selezionando la voce "Ricerca aggiornamenti del client di Steam...".

La lista dei problemi di noti di Elden Ring si è quindi assottigliata, ma resta ancora un bel po' di lavoro da fare, specialmente su PC.