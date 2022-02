Elden Ring, problemi su Xbox One e Series X|S: cosa sta succedendo?

Mentre si è da poco aggiornata la versione PC di Elden Ring, i Senzaluce in viaggio su Xbox One e Xbox Series X|S stanno al momento affrontando alcune difficoltà impreviste.

In particolare, si segnalano malfunzionamenti per il comparto online e multigiocatore del titolo FromSoftware. Sulle console verdecrociate, i giocatori starebbero incontrando difficoltà nell'avviare partite in modalità cooperativa, mentre anche le meccaniche legate alle "invasioni" e in generale al PvP sembrano non funzionare come previsto. Allo stesso modo, anche il sistema di messaggi inviati dai Senzaluce ai colleghi avventurieri di altri mondi non stanno giungendo a destinazione come teoricamente previsto dagli autori di Elden Ring.

Secondo quanto riportato da Windows Central, sembra che la causa di tali inconvenienti sia da ricondurre ad problema con la versione 1.0.2.1 del gioco, che apparentemente non sarebbe stata correttamente implementata per tutti i giocatori di Elden Ring attivi su Xbox One e Xbox Series X|S. Rimasti bloccati alla versione 1.0.2 dell'Action RPG, questi ultimi sarebbero infatti gli unici utenti colpiti dai malfunzionamenti del comparto online della produzione.



In attesa di chiarimenti di Bandai Namco su questo fronte, ricordiamo che potete trovare sulle nostre pagine tre ore di gameplay di Elden Ring in compagnia di Everyeye, con Francesco Fossetti e Marco Mottura alla guida del Senzaluce.