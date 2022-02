Elden Ring, pronti al Day One? Arriva la sedia da gaming per Lord Ancestrali

Con il preload di Elden Ring ora attivo anche su PS4 e PS5, un nuovo passo segna l'avvicinarsi dell'ormai imminente debutto dell'Action RPG di casa FromSoftware.

E con l'approssimarsi del Day One, arriva anche l'annuncio di un interessante prodotto a tema. Per i videogiocatori in cerca di una sedia da gaming sulla quale dedicarsi all'esplorazione dell'Interregno, segnaliamo infatti l'ultimo reveal targato NobleChairs. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'azienda ha presentato l'ultimo modello della sedia da gaming "Hero", dedicato in tutto e per tutto all'attesissimo Elden Ring.

Il prodotto si presenta nei toni del nero, arricchito da ricami e ornamenti in tinta oro. A spiccare, è in particolare il colossale artwork presente sul dorso della poltrona, con il quale NobleChairs ha immortalato il misterioso albero dorato più volte visto nei video gameplay di Elden Ring. La sedia da gaming HERO - Elden Ring Edition è al momento già disponibile per il preordine, ma gli aspiranti Lord Ancestrali dovranno prepararsi ad una spesa di 539,90 dollari, spedizione inclusa. La data di consegna indicata dall'azienda è per il momento fissata al prossimo 15 luglio 2022.



Nell'augurarvi buona fortuna nella ricerca dell'Anello Ancestrale, vi ricordiamo che Banda Namco e FromSoftware hanno pubblicato il trailer di lancio di Elden Ring.