Elden Ring è quasi pronto e presto lo vedremo, Lance McDonald si sbilancia

Il leaker, insider e modder Lance McDonald ha aperto un topic sul canale Reddit Gaming Leaks And Rumours per parlare di Elden Ring, secondo le sue parole lo sviluppo sarebbe quasi completo e il gioco verrà mostrato a breve, anche se non sappiamo esattamente quando.

Lance McDonald è l'autore della mod che fa girare Bloodborne a 60fps e viene considerata una fonte autorevole per quanto riguarda i progetti FromSoftware. Altri insider hanno già rivelato che lo sviluppo è in fase avanzata e presto Bandai Namco dovrebbe iniziare la campagna di comunicazione mostrando il gioco al pubblico con un trailer e presumibilmente un video gameplay.

Secondo alcuni rumor recenti, l'epidemia Coronavirus ha rallentato lo sviluppo del gioco ma Elden Ring uscirà nel 2021, questa è sempre stata la finestra di lancio decisa da sviluppatore e publisher, il lancio nel 2020 non è mai stato preso in considerazione e il teaser mostrato all'E3 2019 era solo un video target per svelare l'esistenza del progetto ma sembra che Elden Ring sia cambiato molto da allora.

Non ci resta che attendere per saperne di più, vedremo Elden Ring ai The Game Awards della prossima settimana? Questa la voce che circola negli ultimi giorni ma tutto tace da parte del publisher.