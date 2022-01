Elden Ring protagonista della fiammeggiante cover di Game Informer

A febbraio ne vedremo delle belle. L'anno videoludico entrerà finalmente nel vivo regalandoci un mucchio di novità e mettendo in crisi i nostri portafogli. In mezzo al calderone delle uscite, in ogni caso, ce n'è una che sembra brillare più delle altre: parliamo di Elden Ring, che si è appena guadagnato una fiammeggiante cover di Game Informer.

La rivista americana ha ben pensato di celebrare quello che andrà a rappresentare il culmine di un percorso cominciato più di dieci anni fa con Demon's Souls, che ha gettato le fondamenta di un nuovo sottogenere di giochi. Elden Ring, oltre a campeggiare sulla copertina, è anche il protagonista di una cover story di ben 18 pagine, maturata dopo un hands-on di oltre 10 ore. La redazione di Game Informer ha affrontato il primo boss, visitato la Roundtable Hold anticipata dal produttore Yasuhiro Kitao, esplorato aree del mondo di gioco che nessuno ha ancora visto e si è addentrata in sotterranei grandi e piccoli. In aggiunta, ha parlato con Hidetaka Miyazaki di molteplici argomenti, incluso il ruolo che George R.R. Martin ha ricoperto nella creazione del mondo di gioco.

In altre parole, possiamo aspettarci l'arrivo di tante altre informazioni sul gioco nelle settimane che ci separano dal lancio, fissato per il 25 febbraio 2022, dal momento che quei dettagli non ci metteranno molto a finire in rete dopo il lancio della rivista. Non che sia il caso di lamentarsi: in questi giorni abbiamo già scoperto un mucchio di dettagli su Elden Ring, tra cui la durata della campagna principale, la difficoltà dell'avventura e il funzionamento del New Game+. Ammirate la cover di Game Informer in calce a questa notizia.