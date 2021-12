Elden Ring protagonista del nuovo numero di EDGE, vediamo la copertina

La rivista inglese EDGE dedicherà la copertina del numero 367 di febbraio 2022 a Elden Ring, uno dei giochi più attesi del prossimo anno. Il magazine sarà disponibile in formato fisico e digitale dal 30 dicembre, per chiudere l'anno in bellezza.

EDGE 367 presenterà una cover story di 16 pagine dedicata a Elden Ring con una intervista esclusiva a Hidetaka Miyazaki che parlerà approfonditamente del processo di creazione e sviluppo, dei paragoni con Dark Souls, le sfide della creazione di un mondo Open World e rivelerà tanti altri dettagli sul progetto realizzato in collaborazione con George R.R. Martin in quella che viene definita "la più grande intervista mai realizzata a Miyazaki."

In aggiunta, il prossimo numero della rivista includerà anche il consueto speciale dedicato ai migliori giochi del 2021 e una chiacchierata con lo studio autore del Game of the Year di EDGE, oltre alle recensioni di Halo Infinite, Solar Ash, Fights In Tight Spaces, The Gunk e Battlefield 2042, infine anche dettagli su Cuphead The Delicious Last Course.

Un numero davvero corposo che ovviamente si prospetta molto interessante per scoprirne di più su Elden Ring, il nuovo gioco di FromSoftware in arrivo a febbraio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.