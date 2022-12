Elden Ring PS1 Edition con telecamera fissa: il demake giocabile è spettacolare

Lo YouTuber Rustic Gamer BR è noto per realizzare dei demake particolarmente curati di giochi moderni in stile PlayStation One. Dopo aver dato dimostrazione della sua bravura con giochi come Dark Souls, Outlast e altri ancora è giunto ora il turno di Elden Ring, il vincitore del Game of the Year ai TGA 2022.

Quello che vi abbiamo riportato in apertura è Elden Ring PS1 Edition, un demake curatissimo dedicato all'ultima fatica di FromSoftware. ll video si sofferma su una boss fight in particolare che possiamo affrontare nella zona della Capitale di Leyndell, e che vede grande protagonista Godfrey (nella versione originale lo troviamo qui in forma spettrale, ma per motivi di gameplay l'autore ha preferito conferirgli delle fattezze meno fatiscenti).

Sviluppando il tutto su Unity e facendo utilizzo di tool come Blender, Photoshop e Cascadeur, Rustic Gamer BR ha reinterpretato fedelmente il sistema di gioco di Elden Ring e l'arena in cui combattiamo Godfrey, e si è affidato alla telecamera fissa per restituire al meglio la sensazione di star giocando un titolo per PlayStation One. Il risultato finale è davvero notevole e non vediamo l'ora di scoprire a quale prossimo gioco si dedicherà lo YouTuber.

Ne approfittiamo per rimandarvi al nostro approfondimento sul Colosseo di Elden Ring e su tutte le novità apportate con la corposa patch dedicata al comparto multiplayer online.