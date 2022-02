Elden Ring: si può fare l'aggiornamento gratis da PS4 a PS5?

Con l'imminente lancio di Elden Ring, molti possessori di PS4 che giocheranno il kolossal soulslike di FromSoftware sulla console last-gen di Sony si chiedono se potranno accedere, da subito o in futuro, anche alla versione PlayStation 5. Proviamo allora a fare chiarezza.

Nei lunghi mesi di attesa per l'uscita di Elden Ring, sia la casa di sviluppo capitanata da Hidetaka Miyazaki che i rappresentanti del publisher Bandai Namco hanno più volte fornito delle rassicurazioni a chi vorrà esplorare l'Interregno su PS4 o Xbox One ma intende proseguire la sua avventura su PlayStation 5 o Xbox Series X/S.

Alla luce delle indicazioni offerte a più riprese da FromSoftware e Bandai Namco, sappiamo perciò con certezza che l'aggiornamento nextgen di Elden Ring sarà offerto in via del tutto gratuita a chi acquisterà il GDR open world su PS4 o Xbox One. Una bella notizia, dunque, per chiunque vorrà comprare il gioco in versione old-gen per poi continuarlo (o magari rigiocarlo daccapo dopo averlo completato) su piattaforme di ultima generazione.

Le uniche limitazioni per poter ricevere gratis l'aggiornamento saranno quelle rappresentate dalla necessità di fruire il titolo sulla medesima famiglia di console (da PS4 a PlayStation 5 e da Xbox One a Xbox Series S o Series X) e dall'impossibilità di utilizzare la versione retail di Elden Ring su PS5 Digital Edition o Xbox Series S, essendo queste ultime sprovviste di lettore di dischi.

Fatta questa dovuta precisazione, trattiamo adesso un altro tema che interessa tutti coloro che desiderano scaricare questo aggiornamento servendosi della propria copia last-gen: come avverrà l'update nextgen di Elden Ring? Su PlayStation 5, chi possiede il gioco nell'edizione PS4 dovrà premurarsi di scaricare l'apposita versione PS5 e completare il processo di installazione del gioco e degli update. Su Xbox Series X/S, invece, il tutto verrà gestito in maniera completamente automatica attraverso il sistema Smart Delivery e non richiederà dei passaggi ulteriori.