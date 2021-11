Elden Ring, PS5 vs Xbox Series X|S: dove gira meglio il Network Test?

Le sessioni del Network Test di Elden Ring in corso di svolgimento in questi giorni ci stanno permettendo di saggiare, oltre al gameplay, anche il comparto tecnico dell'ultima opera di Hidetaka Miyazaki e dei ragazzi di FromSoftware.

Il canale YouTube specializzato ElAnalistaDeBits, dopo aver analizzato la grafica delle edizioni di Elden Ring sulle piattaforme di casa PlayStation, ha ben pensato di mettere fianco a fianco le versioni di nuova generazione per PS5 e Xbox Series X|S. Su tutte e tre le console il gioco offre due distinte modalità grafiche, entrambe con framerate sbloccato:

PlayStation 5 - Qualità: 2160p a 45fps circa | Performance: 2160p dinamici (comunemente 1620p) a 60fps circa

- Qualità: 2160p a 45fps circa | Performance: 2160p dinamici (comunemente 1620p) a 60fps circa Xbox Series X - Qualità: 2160p a 45fps circa | Performance: 2160p dinamici (comunemente 1620p) a 60fps circa

- Qualità: 2160p a 45fps circa | Performance: 2160p dinamici (comunemente 1620p) a 60fps circa Xbox Series S - Qualità: 1440p a 35fps circa | Performance: 1440p dinamici (comunemente 1044p) a 50fps circa

Ad una prima occhiata le versioni Xbox Series X e PS5 potrebbero sembrare identiche, in realtà sulla console di Sony il framerate è più stabile, sebbene tutt'altro che perfetto. La modalità qualità migliora le ombre su tutte e tre le console, oltre alla risoluzione, con PS5 che sembra avere le migliori ombre a lunga distanza. La console di nuova generazione di Sony offre anche i tempi di caricamento più rapidi. La piccolina del lotto, Series S, presenta oltre a risoluzione e framerate inferiori, anche texture e ombre di minore qualità, e una vegetazione meno folta.

Le immagini valgono più di mille parole, pertanto vi invitiamo a guardare la video analisi in apertura di notizia. Sarebbe superfluo, ma ci teniamo ugualmente a specificare che stiamo parlando di una versione di test, dunque la situazione non può che migliorare da qui all'uscita di Elden Ring fissata per il 25 febbraio 2022. Vi salutiamo dandovi appuntamento alle ore 20:00 di oggi 13 novembre sul canale Twitch di Everyeye: Fossa, Sabaku e Cydonia giocheranno assieme al Network Test di Elden Ring!