Elden Ring, tra PS5 e Xbox Series X: l'upgrade next gen sarà gratis?

Con la presentazione di Elden Ring all'evento Play! Play! Play! organizzato da PlayStation Giappone, il titolo FromSoftware si è mostrato ancora una volta al grande pubblico.

Pur non particolarmente ricco di materiale inedito, l'approfondimento proposto ha comunque offerto alcuni spunti interessanti. Tra questi, in particolare, possiamo citare uno sguardo più dettagliato al sistema di meteo dinamico che caratterizzerà la nuova opera dei talentuosi autori di Bloodborne e Dark Souls. Al termine dell'evento, trasmesso esclusivamente in lingua giapponese, una specifica tematica ha però trovato particolare spazio nel dibattito legato ad Elden Ring.

Alcune traduzioni della presentazione Play! Play! Play! - come potete verificare in calce a questa news - riferiscono infatti di una Bandai Namco che starebbe "riflettendo sull'upgrade tra PS4 e PS5". Un approccio dubitativo, sul quale invitiamo tuttavia a prestare particolare attenzione. Ricordiamo infatti che in occasione dell'E3 2021, la stessa compagnia videoludica aveva infatti chiaramente confermato l'intenzione di offrire un upgrade next gen di Elden Ring gratis su PS5 e Xbox Series X|S.



Al momento, e sino ad eventuale nuovo ordine da parte di Bandai Namco e FromSoftware, resta dunque valido quanto annunciato nel corso dell'estate, ovvero che il passaggio da PS4 e Xbox One a PS5 e Xbox Series X sarà gratuito per gli acquirenti di Elden Ring.