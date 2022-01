Elden Ring: pubblicato il lungo video del Taipei Game Show 2022

A poche ore dalla chiusura dei server di tutti i Dark Souls per via di problemi di sicurezza, FromSoftware ha partecipato al Taipei Game Show 2022 per parlare a lungo di Elden Ring e mostrarne qualche sequenza di gameplay.

Sebbene l'evento non sia stato trasmesso in diretta, i videogiocatori occidentali possono recuperarlo grazie al canale YouTube ufficiale di BANDAI NAMCO Entertainment Southeast Asia, che ha prontamente pubblicato il filmato con tanto di sottotitoli in lingua inglese. Per chi fosse curioso di sapere cos'è stato mostrato nel corso dei 40 minuti di presentazione, il video alterna momenti di chiacchiera tra la presentatrice e il producer Yasuhiro Kitao, il quale ha parlato delle novità in termini di gameplay e delle differenze con le altre produzioni FromSoftware. In alcuni momenti è anche possibile osservare brevi sequenze in game come quella in cui il Senzaluce evoca una serie di lupi spettrali per sconfiggere un piccolo gruppo di avversari.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul gioco, la cui uscita è fissata su PC e console di nuova e vecchia generazione al prossimo 25 febbraio 2022, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'ultima immagine di Elden Ring con protagonista un immenso orso.