Elden Ring: una pungente immagine mostra la versione 'Made in Ubisoft'

Nel corso delle ultime ore si è discusso molto in seguito alla pubblicazione delle polemiche riguardanti la user experience di Elden Ring da parte di esponenti di rilievo dell'industria. Per ironizzare sulle critiche in questione, un utente ha deciso di creare una divertente immagine, provando ad immaginare come sarebbe un Elden Ring di Ubisoft.

Come potete vedere in calce alla notizia, si tratta di un montaggio particolarmente pungente e che punta a criticare la massiccia presenza di informazioni all'interno degli open world realizzati dall'azienda francese. Nello scatto troviamo infatti una grossa quantità di diciture ricche di dettagli che potrebbero essere altrimenti scoperte autonomamente dal giocatore, senza contare la piccola frecciatina alle microtransazioni. Insomma, basta guardare in giro per lo schermo e si può notare qualche dettaglio in merito ad ogni singolo aspetto dell'esperienza.

Ovviamente il buon Jason Schreier ha colto la palla al balzo non solo per condividere l'immagine su Twitter, ma anche per aggiungere un suo commento:

"Spero che l'enorme successo di questo gioco possa aiutare alcuni sviluppatori a convincere i loro colleghi e i loro capi che il giocatore non deve trovarsi davanti alla soluzione di un enigma dopo cinque secondi dalla sua scoperta."

Sembra chiaro che il messaggio sia diretto a coloro i quali hanno aspramente criticato la user experience del titolo FromSoftware.

A proposito del successo del gioco, sapevate che Elden Ring è ancora primo su Steam?