Elden Ring e il PvP: il glitch della motosega non è ancora stato sistemato

Sebbene la componente PvP non sia quella principale di Elden Ring, sono in molti a continuare a giocare il titolo FromSoftware per confrontarsi con altri utenti. Sembrerebbe però che un fastidioso glitch stia rovinando l’esperienza a numerosi giocatori.

Il problema in questione viene identificato dagli appassionati con il nome di ‘Chainsaw Glitch’, ossia il glitch della motosega. Non vi spiegheremo nel dettaglio il funzionamento di questo sistema, ma vi basti sapere che tutto ruota intorno all’utilizzo combinato di sue armi speciali che, insieme, permettono ai Senzaluce di lanciare lame rotanti invisibili che finiscono inevitabilmente per raggiungere il giocatore nemico e ucciderlo in un batter d’occhio. Non a caso, spesso i giocatori che non sono a conoscenza del glitch e muoiono a causa sua sono convinti di essere vittime di un hacker e chiedono informazioni sui social dopo aver condiviso la clip dell’eliminazione.

Il motivo per cui negli ultimi giorni si sta nuovamente parlando della problematica sui social è molto semplice: il team di sviluppo ha più volte provato a mettere una pezza al glitch, ma pare che qualsiasi tentativo non abbia avuto i risultati sperati. L’obiettivo della community è quindi quello di farsi sentire dallo studio giapponese affinché si metta al lavoro per sistemare questo aspetto del gioco e riportare in perfetta salute il PvP.

