Elden Ring, PvP, online e sistema di classi: si fanno largo nuovi rumor

Elden Ring è il gioco più chiacchierato del momento, eppure non si è ancora mostrato ufficialmente. La nuova opera di FromSoftware è tornata alla ribalta qualche giorno fa quando ha cominciato a circolare un rete un trailer del gioco, presumibilmente creato ad uso interno e trapelato senza il consenso di Bandai Namco Entertainment.

Mentre attendiamo un cenno ufficiale da parte dei creatori, in rete continuano a farsi largo rumor e indiscrezioni che hanno origine dalle fonti più disparate, che affermano di essere a conoscenza di dettagli sul progetto. Non siamo in grado di verificarle, ma ci teniamo a portare alla vostra attenzione quanto riferito da Omnipotent, un insider di ResetEra che si è rivelato affidabile in più di un'occasione in passato. L'utente ha affermato che in Elden Ring tornerà il multigiocatore online PvP, modalità presente nei souls ma assente nell'ultimo lavoro dello studio giapponese, Sekiro Shadows Die Twice. Stando a quanto riferito dovrebbero fare il loro ritorno anche il sistema di creazione del personaggio e il sistema delle classi già rodati nei già menzionati souls: "Tornerà lo stesso sistema utilizzato in tutti i souls fino ad oggi. Potrete cominciare con una classe, dopodiché potrete fare ciò che vorrete".

Omnipotent si è anche espresso sul leak del trailer, spiegando che secondo lui non è stata una manovra architettata dai produttori per far crescere l'interesse dei giocatori o per sondare il terreno. "Questo trailer è stato creato da Bandai esclusivamente per uso interno e con tutta probabilità FromSoftware non ne era neppure a conoscenza". Stando all'insider, la vera presentazione di Elden Ring sarebbe dietro l'angolo, come riferito anche da mole altre fonti negli ultimi giorni. Nell'attesa di scoprire qualcosa di certo, potete scoprire cosa ne pensa Sabaku di Elden Ring: il noto content creator è stato ospite della maratona Everyeye Non Stop, in corso sul canale Twitch di Everyeye mentre vi scriviamo.