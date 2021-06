Elden Ring: qual è stato il ruolo di George R.R. Martin? Parla Miyazaki

Elden Ring è stato presentato fin da subito come un progetto nato dalla collaborazione tra la FromSoftware di Hidetaka Miyazaki e lo scrittore George R.R. Martin... ma, esattamente, qual è stato il ruolo dell'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco?

Ce lo ha spiegato il director in persona nel corso di un'intervista concessa alla redazione statunitense di IGN. Come abbiamo già avuto modo di riferirvi, il mondo di Elden Ring è suddiviso in sei grandi dungeon (connessi da un hub) governati da altrettanti semidei. Il personaggio controllato dal giocatore, come in ogni souls di FromSoftware, è privo di una personalità definita, ma tutti i semidei sono stati scritti da Martin. Le divinità influenzeranno pesantemente la lore del gioco, dal momento che "non sono solamente delle creature o degli orribili mostri, sono tutti caratterizzati da un elemento di eroismo ed un elemento mitologico".

Anche se Elden Ring sarà ermetico e poco esplicito come i suoi predecessori, Miyazaki ha voluto coinvolgere Martin fin dall'inizio dello sviluppo per fargli "dipingere la storia e i miti del mondo". Lo scrittore, dal canto suo, piuttosto che imporre delle restrizioni agli sviluppatori, si è adattato facilmente "dando la priorità ai sistemi di gioco e lasciando fuori qualsiasi cosa che il team non voleva esplorare".

Per Miyazaki, la collaborazione con l'autore si è rivelata un'esperienza estremamente piacevole. Martin "è finito per diventare un gigantesca fonte d'ispirazione e impulso per il design del gioco, per cui il world building e la progettazione dei sistemi sono andati di pari passo. È stata davvero una grande collaborazione. Abbiamo ricevuto l'input iniziale dai miti di George R.R. Martin e li abbiamo utilizzati per dipingere le fondamenta e le componenti iniziali del gioco". A Martin si deve anche il nome del mondo di gioco - "The Lands Between" - inventato da egli stesso.

Potremo saggiare i frutti di questo lavoro a partire dal 21 gennaio 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Avete visto già l'ultimo trailer di Elden Ring, vero?