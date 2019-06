Elden Ring: qual è il significato del titolo del nuovo gioco di FromSoftware?

Le indiscrezioni e le speculazioni dei mesi scorsi, a quanto pare, si sono rivelate fondate. Una fuga d'informazioni dagli uffici di Bandai Namco, oltre a svelare Tales of Arise, avrebbe anche confermato l'esistenza di Elden Ring, nuovo gioco di FromSoftware sviluppato con la collaborazione di George R.R. Martin.

Fino ad oggi, ci eravamo riferiti ad Elden Ring con il nome di Great Rune. La fonte dell'informazione è Daniel "ZhugeEX" Ahmad, che ha già dimostrato di essere affidabile, in più di un'occasione. Oltre ad aver confermato la sua esistenza e svelato le presunte piattaforme di destinazione (PlayStation 4, Xbox One e PC), ha anche condiviso la key-art - che potete visionare nelle immagini allegate a questa notizia - raffigurante un intreccio di anelli dorati. Al centro, quattro cerchi compongono una triqueta, un simbolo tipicamente nordeuropeo, che sembrerebbe quindi confermare i rumor delle scorse settimane che parlavano di un'ambientazione nordica. La triqueta simboleggia la dea madre che genera la vita e l'unione degli elementi.

Gli elementi a nostra disposizione, al momento, sono pochi, ma ciò non significa che non possiamo fare qualche speculazione al riguardo, specialmente sul titolo Elden Ring. Di primo acchito, la parola Elden ci fa pensare ad un verbo inglese arcaico e ormai poco utilizzato, che significa “invecchiare”. Ben più probabile, invece, che derivi dal norreno “eld”, che identifica il fuoco, naturale o alchemico che sia. Elemento che ci porta subito alla mente uno degli elementi fondanti dell'iconografia di Hidetaka Miyazaki, il falò. Tra l'altro, è interessante notare che nella mitologia norrena la valchiria Brunhilde, figlia di Odino, è stata intrappolata proprio in un anello di fuoco.

Sono bastati un titolo e un logo a far volare la nostra immaginazione! Il nuovo gioco di FromSoftware è realtà, e probabilmente verrà svelato durante la conferenza E3 2019 di Microsoft che prenderà il via alle ore 22:00 di domani 10 giugno.