Elden Ring: qual è la storia del gioco From Software?

L'universo di Elden Ring è stato creato da una sorprendente collaborazione tra Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, che hanno dato vita alle lande dell'Interregno. Come da tradizione From Software, lore e intrecci della narrazione dovranno essere scoperti dai giocatori stessi esplorando il mondo di gioco: ma qual è la storia di Elden Ring?

Per quanto, ovviamente, sappiamo ancora ben poco dell'intricato mosaico narrativo proposto dall'opera (ecco il trailer dedicato alla storia di Elden Ring), la sinossi della vicenda che vedrà protagonisti i Senza Luce è ormai chiara da tempo, così come i presupposti della missione che ci verrà affidata nel tentativo di recuperare i frammenti dell'Anello Ancestrale.



La storia di Elden Ring comincia proprio dalla distruzione dell'Anello e dalla conseguente dispersione dei pezzi rimasti tra i discendenti di Marika, Regina dell'Interregno. Questi semidei (Godrick del Castello di Grantempesta è uno di loro) combatterono per reclamare altri frammenti, causando una guerra, definita Disgregazione, che portò all'abbandono della Volontà superiore, la forza divina che, presumibilmente, concedeva equilibrio al mondo. Il protagonista è un Senza Luce, discendente di un popolo bandito dall'Interregno dopo aver perso la grazia, e al centro di una leggenda narrante la promessa del trono di Lord Ancestrale.

A proposito di questo, Miyazaki ha parlato dell'eroe del passato di Elden Ring Godfrey. Il primo Lord Ancestrale scritto da George R.R. Martin e con una particolare e drammatica storia piuttosto affine a quella dei Senza Luce. Elden Ring, lo ricordiamo, uscirà il 25 febbraio 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.