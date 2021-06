Elden Ring: quando esce il nuovo gioco degli autori di Sekiro e Bloodborne?

Era sparito dai radar, da troppo tempo non si avevano notizie concrete e il malumore dei fan era palpabile. Ma il Summer Game Fest andato in onda a metà giugno ha finalmente riportato in scena Elden Ring dopo una lunga assenza, con un nuovo trailer che ha colpito gli appassionati di From Software e dei Soulslike.

Ma l'evento non si è limitato a mostrare soltanto un nuovo trailer dell'atteso titolo realizzato in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin. Volete sapere quando esce Elden Ring? La data è ufficiale: 21 gennaio 2022 la nuova produzione di From Software farà il suo debutto su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One, promettendo così di far partire il prossimo anno con il piede giusto.

Elden Ring sarà un Action/RPG che seguirà la scia di altre opere amatissime dello studio giapponese quali Bloodborne e la serie di Dark Souls, offrirà atmosfere dark fantasy e numerosi scontro contro Boss tanto grandi quanto aggressivi. Inoltre, Elden Ring avrà il multiplayer fino a 4 giocatori, sicuramente cooperativo ma non è da escludere che possa offrire anche elementi PvP, sui quali gli autori potrebbero fare maggior chiarezza nel prossimo futuro. In attesa di ulteriori approfondimenti sull'opera di From Software, eccovi ulteriori dettagli su trama e gameplay di Elden Ring.