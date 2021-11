Elden Ring: quando inizia la Beta? Data e ora del Network Test, come partecipare

Bandai Namco ha spedito gli inviti per il Closed Network Test di Elden Ring ma quando si terrà la Beta del gioco di FromSoftware? Ecco le date e gli orari per l'Italia per non farsi trovare impreparati.

Le registrazioni sono terminate il primo novembre e dunque non è più possibile iscriversi, in queste ore il publisher sta inviando i codici per scaricare il Closed Network Test di Elden Ring, se siete tra i fortunati giocatori selezionati dovrete usare il codice ricevuto sullo store della vostra piattaforma per riscattare il client e procedere con l'installazione.

Elden Ring Beta: data e ora

Sono cinque le sessioni di test previste questo weekend, ecco le date e gli orari per l'Italia:

Sessione 1: venerdì 12 novembre dalle 12:00 alle 15:00

Sessione 2: sabato 13 novembre dalle 04:00 alle 7:00

Sessione 3: sabato 13 novembre dalle 20:00 alle 23:00

Sessione 4: domenica 14 novembre dalle 12:00 alle 15:00

Sessione 5: lunedì 15 novembre dalle 4:00 alle 7:00

La prima sessione si terrà venerdì 12 novembre a ora di pranzo, sono previste poi altre due sessioni nella giornata del 13 novembre, una domenica 14 novembre e l'ultima il 15 novembre all'alba. Non sarà possibile in alcun modo giocare al di fuori di questi orari dal momento che i server sono attivi solo ed esclusivamente durante le sessioni indicate.

La fase di test di Elden Ring non è (come si intuisce dal nome) ad accesso libero e dunque senza un codice non c'è modo di provare il gioco. Attenzione, sul web in molti stanno rivendendo i codici per la Beta di Elden Ring a prezzi folli, noi vi consigliamo caldamente di non acquistare una chiave, così da evitare di alimentare questo mercato.

Quali sono i contenuti del Closed Network Test? Bandai Namco fa sapere che potremo accedere "alle prime ore di Elden Ring", tuttavia gli esatti contenuti dell'esperienza non sono stati resi noti. Nel frattempo FromSoftware ha pubblicato la guida di Elden Ring con trucchi e consigli utili per sopravvivere il più a lungo possibile nelle fasi di gioco.