Elden Ring quando uscirà Shadow of the Erdtree? Potremmo non vederlo fino ad aprile 2024

Il DLC di Elden Ring ha raggiunto un apice di interesse elevatissimo, come visto dalle 17 milioni di visualizzazioni del trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree registrate dopo la presentazione ufficiale. Eppure, al di là dell'attesa incommensurabile per il prosieguo dell'avventura nell'Interregno, non vi sono molte informazioni in merito.

Nelle ultime giornate di aprile siamo venuti a sapere che Elden Ring Shadow of the Erdtree è in sviluppo da almeno un anno, il che lascia facilmente intendere che il progetto di FromSoftware possa essere alquanto ambizioso, pur trattandosi di una "semplice" espansione dell'esperienza principale. A parte le suddette novità, però, non si sa quando uscirà l'espansione dell'amato Elden Ring.

Tuttavia, nella giornata di oggi si è smosso qualcosa a tal proposito: direttamente dall'ultimo report finanziario della Kadokawa Corporations, holding che conta dalla sua la presenza di sussidiarie del calibro della stessa FromSoftware, sappiamo che Elden Ring Shadow of the Erdtree potrebbe non uscire prima di aprile 2024. Significa, in altre parole, che la software house potrebbe avere in cantiere il suddetto progetto per tutto il corso dell'anno fiscale iniziato nell'aprile 2023.

Il possibile rimando della pubblicazione di Shadow of the Erdtree al venturo anno fiscale (aprile 2024-marzo 2025) sarebbe associato alla previsione di compensazione dei ricavi correlati a quello attuale dall'uscita di Armored Core VI, dai nuovi giochi di Spike Chunsoft e dai titoli mobile di Kadokawa. Ciò si tradurrebbe, quindi, nella possibilità (non certa, ma nemmeno remota) che FromSoftware possa non aver terminato i lavori sull'espansione di Elden Ring, rimandando il tutto a data da destinarsi dopo marzo 2024. A questo punto, non ci resta che attendere entro la fine del 2023 per conoscere eventuali comunicazioni sul prossimo anno della software house.