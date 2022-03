Elden Ring, era solo questione di tempo: ecco l'esilarante Honest Trailer!

Sullo sfondo dell'eccezionale successo commerciale di Elden Ring rappresentato dalle 12 milioni di copie vendute, gli youtuber della celebre serie Honest Trailers indossano i panni del Senzaluce per descrivere 'senza peli sulla lingua' l'esperienza di gioco offerta dal capolavoro open world di FromSoftware.

L'onestà a cui fanno scherzosamente appello i curatori di questa ormai iconica serie YouTube li porta a descrivere il viaggio nell'Interregno come un vero e proprio incubo senza via d'uscita, un tuffo in un girone dantesco dove gli esseri umani vengono dileggiati da orde di crostacei giganti.

L'operazione imbastita dagli autori dell'ultimo Honest Trailer prosegue con il racconto dissacrante della grande mitologia dell'Interregno di Elden Ring e della sua lore intraducibile. L'argomento più trattato dagli youtuber è però il livello di difficoltà di Elden Ring, anche qui con tantissimi riferimenti ironici alle precedenti opere di FromSoftware e all'approccio adottato da FromSoftware nel 'riciclare' aspetti come la rotolata elusiva nei combattimenti, i falò e la gestione delle rune/anime.

I giudizi sulla difficoltà dei soulslike della compagnia giapponese si riflettono anche sulle differenze tra l'open world di Elden Ring e le dinamiche free roaming offerte da altri esponenti del genere: i ragazzi di Honest Trailers sintetizzano il tutto arrivando a descrivere l'esperienza a mondo aperto di Elden Ring come "una madre ingrata che tiene per mano suo figlio il tempo sufficiente ad abbandonarlo quando è ancora in fasce!".

Prima di lasciarvi al video (lo trovate in calce alla notizia), un piccolo appunto: come per ogni altra analisi, anche per l'Honest Trailer di Elden Ring il rischio spoiler è particolarmente elevato per la presenza di scene tratte dalle fasi più avanzate della campagna principale, con alcune aree raggiungibili solo dopo diverse decine di ore di gioco.